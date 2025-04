Connessioni Apuane: corsi gratuiti per adulti nelle biblioteche di Massa e Carrara

Al via il progetto ’Connessioni Apuane: una comunità in dialogo dalla Lunigiana al mare’. Dal prossimo maggio, e per il biennio 2025-2026, sono in partenza presso le biblioteche e negli archivi della provincia di Massa e Carrara, aderenti alla rete documentaria ReProBi (Rete provinciale delle biblioteche), ben 37 corsi di formazione gratuiti rivolti ai cittadini maggiorenni. Il Comune di Massa è capofila del progetto con la biblioteca civica Stefano Giampaoli e, appunto, ReProBi. Rispondendo a un avviso della Regione sul Fondo sociale europeo, aveva presentato il progetto per la formazione della popolazione adulta che è stato approvato e cofinanziato interamente per un importo di 235mila euro.

L’avviso ’Giovani e adulti in-formati’ della Regione intende promuovere l’educazione permanente dei maggiorenni come opportunità di crescita e di benessere e sviluppare nei cittadini il valore individuale e collettivo della conoscenza, del pluralismo, dell’informazione e della comunicazione ponendo biblioteche e archivi come facilitatori principali della realizzazione dei progetti presentati dagli enti capofila delle 12 Reti documentarie locali con sede in Toscana.

Le aree tematiche in cui saranno declinati i percorsi formativi sono: competenze digitali, competenze linguistiche, alfabetizzazione universale, benessere personale, cittadinanza globale in riferimento all’Agenda 2030 e sviluppo sostenibile. I corsi si svolgeranno da maggio di quest’anno fino ad aprile 2027.

Tutte le informazioni sui corsi, le modalità di iscrizione, i contenuti dettagliati e i docenti saranno pubblicati con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di partenza del corso sul sito istituzionale della ReProBi (https://reprobi.erasmo.it/) e sui siti istituzionali degli enti attuatori e partner. Ciascuna persona può iscriversi a più corsi. Sono necessari almeno 5 iscritti. I soggetti coinvolti nel progetto sono come detto la Regione Toscana, che mette a disposizione i fondi, la Rete provinciale delle biblioteche di Massa e Carrara, che si è occupata della progettazione e che gestirà le risorse, seguirà tutte le fasi del progetto relative a comunicazione, diffusione, realizzazione e rendicontazione, il Comune di Massa, in qualità di capofila, e gli enti aderenti alla Rete che ospiteranno all’interno delle loro biblioteche e archivi comunali i percorsi formativi.