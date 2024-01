’Connessi alla salute 2.0’: ecco i nostri operatori volontari 37 volontari iniziano l'avventura in 5 province toscane per il progetto "Connessi Alla Salute 2.0". A Massa Carrara e Massa, volontari si uniranno agli operatori locali di progetto per aiutare nella diabetologia e nella direzione sanitaria.