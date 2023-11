Confimpresa organizza corsi di formazione gratuiti

Lavoro: ancora 50 posti disponibili per i corsi di formazione presso Confimpresa Toscana: iscrizioni entro il 30 novembre. I corsi di formazione sono tutti gratuiti e le qualifiche sono richieste dalle imprese del territorio, con buone opportunità di inserimento nel campo occupazionale. I corsi, finanziati completamente dalla Regione Toscana, riguardano la formazione di: addetto alle macchine a controllo numerico; saldatore; addetto al torniofresa; assemblatore meccanico con disegno meccanico; disegnatore cad; progettista per piani risparmio energetico; tecnico per gli isolamenti termici; responsabile tecnico delle piscine; addetto ai servizi di controllo nei locali pubblici; addetti alla conduzione di carrelli elevatori. Per info e iscrizioni rivolgersi a: Confimpresa Toscana Massa Carrara, viale E. Chiesa 22 a Massa, tel 0585 792056, email: [email protected]