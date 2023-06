Confimpresa, nuovo servizio Attivata consulenza legale

Una nuova e importante opportunità per Confimpresa Massa Carrara. Il presidente Daniele Tarantino ha accolto la proposta dell’avvocata Sara Benedetti, la quale si occuperà di consulenza legale rivolto sia a famiglie e consumatori, sia alle imprese, in ambito sia giudiziale che stragiudiziale. "Con riferimento alle famiglie e ai consumatori – spiega Benedetti – si pone l’obiettivo di fornire un supporto legale attraverso risposte immediate e sostegno nei settori del diritto civile, diritto del lavoro e diritto di famiglia. Una particolare attenzione verrà rivolta alla consulenza in favore delle fasce più deboli della popolazione, con possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato qualora si dovesse sfociare in un contenzioso. A tal proposito, si intende fornire alle persone e alle famiglie che si trovino ad affrontare situazioni di crisi finanziaria e indebitamento una consulenza per la gestione della propria situazione debitoria e per l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Anche con riferimento alle imprese lo sportello offre un’assistenza legale a tutto tondo, abbracciando le varie problematiche tecniche e giuridiche, quali contrattualistica, gestione del personale e delle vertenze di lavoro, recupero crediti, assistenza nei settori del diritto societario e della crisi d’impresa, nonché nell’adeguamento alla normativa in materia di privacy".

"Sono contento di aprire le porte all’avvocata Benedetti – dice Tarantino –. Stiamo vivendo un periodo difficile, post pandemico, e molte sono le fratture del tessuto sociale che necessitano di essere rimarginate. E’ importante per cittadini e imprese avere un punto di riferimento per cui ringrazio Sara Benedetti per il supporto e l’aiuto che vorrà dare a che si trova in difficoltà".