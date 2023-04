Confimpresa: nuovo servizio Apre lo sportello psicologico

Apre uno sportello psicologico a Confimpresa, attivo per tutti gli utenti che ne hanno bisogno. Collaboratore dello sportello è il dottor Matteo Marino, psicologo psicoterapeuta e sessuologo per la fascia d’età adulta. Ma il dottor Marino è anche artista, per passione, e si occupa di psicologia dell’arte e dell’espressione creativa. "Mi metto a disposizione delle persone che hanno bisogno di supporto psicologico – spiega – ma chiaramente, essendo uno sportello, si tratta di percorsi brevi e consulenze, non di psicoanalisi. In questa epoca post Covid è emersa la necessità di affrontare crisi dovute al mutamento sociale e la figura dello psicologo può accompagnare coloro che si sentono un po’ disorientati a seguito degli effetti di questa pandemia, anche a livello relazionale. Offro anche consulenze di coppia e sostegno emotivo". Non sono poche le persone che vivono situazioni di disagio.

"Molti temi – continua Marino – li affronto e approfondisco nei miei libri". Il dottor Marino ha scritto ’Dietro le quinte non si è mai soli’ (Porto Seguro editore), ’Hermann Hesse e il mito di sé. L’uomo creativo che viveva con gli archetipi’ (Moretti & Vitali editore), e ’Là dove il tempo e lo spazio ci aspettano’ (L’Espresso editore). Ma per chi abbia voglia e interesse di approcciarsi ed avvicinarsi a questi temi si può anhe seguire la sua pagina Facebook Psicoterapia Creativa (il logo della pagina è rappresentato da due menti che si scambiano ingranaggi colorati, su uno sfondo nero). "La psicoterapia – afferma – per me è uno strumento che aiuta a individuare e affinare quelle risorse fondamentali per il benessere psicologico e fisico e per la crescita personale che la persona già possiede ma che talvolta, da sola, non riesce a trovare e utilizzare".

"Sappiamo quanto sia importante avere un punto di riferimento in momenti di difficoltà – aggiunge il presidente di Confimpresa, Daniele Tarantino – e per questo vogliamo offrire alle persone la possibilità di rivolgersi a un bravo professionista come il dottor Marino, che si occupa anche di arte e creatività come mezzi e strumenti di espressione di sé. Per noi è un servizio in più di cui si arricchisce la nostra azienda". Lo sportello va su prenotazione al numero 349 1974629.