Conferenza sulla Palestina a Palazzo Ducale

Venerdì, alle 17,30, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, all’interno di un ciclo di conferenze denominate ’Viaggio nel Cuore dell’Apocalisse’, si terrà un Incontro sul tema ’Dentro un mondo conteso: guerre, catastrofi ambientali, genocidio in Palestina, Trump’. L’iniziativa è dell’associazione Gaza FuoriFuoco Palestina. Parteciperanno al dibattito Alfonso Gianni (nella foto), politico, direttore della rivista Alternative per il Socialismo; Roberta De Monticelli, già professoressa ordinaria di filosofia della persona all’Università San Raffaele di Milano e precedentemente presso l’università di Ginevra; Cecilia De Luca, coordinatrice dei progetti AssoPace Palestina, assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Dopo la conferenza seguirà una cena a sostegno della Palestina. Per prenotazione scrivere o telefonare a Giancarlo Albori (Gaza Fuori Fuoco Palestina), 335 5999756. Sergio Senise (I ragazzi del Bar Eden), 347 9699476.

Intanto prosegue il percorso delle mostre ’Kufia’ e ’Qui Resteremo’ che a Massa hanno avuto grande successo. Dopo l’Umbria, saranno a Siena dal 14 al 23 marzo; a Lucca dal 4 al 13 aprile; a La Spezia dal 17 al 29 aprile; ad Albiano Magra dal 30 aprile al 4 maggio; a Modena dal 12 al 20 maggio; a Bologna dal 25 maggio al 7 giugno per poi tornare in Toscana. Le mostre saranno accompagnate da dibattiti, presentazione libri e iniziative in ogni territorio.

Inoltre tutto è pronto per una rassegna di film sulla Palestina che si terrà il 14, 21 e 29 marzo al cinema Scuderie Gran Ducale di Seravezza: il 14 marzo ’From ground zero’, il 21 marzo ’No other land’ e il 29 marzo ’Shoshana’. I film saranno introdotti da una presentazione con ospiti palestinesi. Presentazione e dibattito alle 17,30, proiezioni alle 18,30.