Conferenza con Balzani per portare la Resistenza nel futuro

L’Associazione Mazziniana organizza oggi alle 17 la conferenza del professor Roberto Balzani “Dalla memoria alla storia: come portare la Resistenza nel futuro” che si terrà alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, in via Verdi 7.

Balzani, docente di Storia Contemporanea all’Università di Bologna, è il Presidente del Museo Storico della Liberazione di Roma che si trova in via Tasso, nell’edificio che era stato sede della Gestapo durante l’occupazione nazista della nostra capitale. Una collocazione che ha un profondo significato morale e politico di come un luogo e un periodo tragico della Storia possa diventare uno strumento di civiltà.

Il tema trattato mira a fare della Memoria non una mera occasione di riflessione ma un dinamico mezzo volto alla costruzione di un Futuro che sappia finalmente trarre una lezione morale dagli errori commessi. L’Associazione Mazziniana, a dimostrazione di quanto sia importante il dialogo con tutte le associazioni e i movimenti che difendono la democrazia nel nostro Paese, ha invitato anche la presidente dell’ANPI carrarese, Almarella Binelli, e, in rappresentanza delle istituzioni locali, Moreno Lorenzini, assessore all’Urbanistica e all’Ambiente di Carrara.

Sarà presente il Presidente nazionale dell’Associazione Mazziniana, Michele Finelli. Coordinerà l’evento Chiara Lavagnini, presidente dell’AMI di Carrara, sezione R. Pacciardi. "Se la Memoria della Resistenza deve essere una delle colonne portanti del futuro democratico del nostro Paese al fine di contrastare efficacemente la deriva fascista – spiegano gli organizzatori – è di fondamentale importanza che le forze democratiche consolidino il dialogo tra di loro. La Lectio Magistralis del professor Balzani, fortemente voluta dall’Associazione Mazziniana di Carrara, ci esorta a realizzare questo obiettivo".