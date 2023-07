Confartigianato a Lunigiana: nuovi servizi per le imprese e i cittadini

Si arricchisce di collaborazioni e servizi a sostegno delle imprese e dei cittadini della Lunigiana la nuova sede operativa della Confartigianato apuana a Terrarossa. All’interno della sede opererà anche la compagnia Andrei Assicurazioni, agente della società Generali Italia Spa: Confartigianato e Andrei Assicurazioni hanno presentato il progetto di collaborazione, in linea con la convenzione che l’associazione di categoria ha con la compagnia Generali. Alla presentazione c’erano per Generali Italia Alessandra Andrei, agente generale Massa Carrara Versilia, Maria Pimazzoni direttrice commerciale, Sara Magnani, consulente senior, e Chiara Franchi, impiegata amministrativa. Per Confartigianato il direttore Gabriele Mascardi, il dirigente Donato Gneri, il responsabile del patronato e Caaf Stefano Pettazzoni e il collaboratore Alessio Bocconi. Tornare in Lunigiana per la Confartigianato apuana è stata una sfida vinta: "Da un anno abbiamo scelto di rilanciare l’associazione in quello che è uno dei cuori pulsanti dell’economia della provincia. Il sodalizio con il gruppo Andrei, che auspicavamo e progettavamo da tempo – conclude Mascardi – rappresenta un’ulteriore spinta al percorso di espansione e potenziamento delle nostre attività sul territorio". Gli uffici Generali sono già operativi nella sede lunigianese di Confartigianato tutti i giorni dal lunedì al giovedì con orario 8.30-12.30 e il venerdì con orario 15-18.30.