"Condanna ferma e netta di tutta la città"

Simboli antisemiti apparsi e poi rimossi nel giro di poche ore ieri in via Donne Partigiane. Protagonisti di questo spiacevole episodio sono stati cinque bidoni grigi dell’immondizia, imbrattati uno per uno con una grande svastica bianca, posta proprio nella parte frontale e ben visibile passandovi davanti. Poco distante dai bidoni, presenti sull’asfalto di via Donne Partigiane anche una sesta svastica più piccola, questa volta di colore azzurro e accompagnata dalla grande scritta bianca ‘Intolleranza’. A denunciare il fatto e tra i primi a segnalare l’accaduto, anche il sindaco di Massa Francesco Persiani, che dalla sua pagina Facebook ha documentato l’episodio, con tanto di foto che non lasciano spazio a interpretazioni.