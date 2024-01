Concorso Le super foto di Ri-scattando Massa

Far riscoprire ai ragazzi la propria città, le sue frazioni, i suoi dintorni e gli splendidi paesaggi che può offrire attraverso una competizione fotografica. Questo l’obiettivo di "Ri-scattando Massa", il concorso organizzato dalla sede A. Salvetti dell’IIS E. Barsanti che si è concluso ieri con la premiazione dei vincitori nella sala consiliare del Comune di Massa e l’inaugurazione della mostra delle migliori foto nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducale. Quattro le categorie in cui è stata suddivisa la gara: Studenti Under 14, Studenti Over 14, “Con i nostri occhi” (rivolta ai residenti) e “Vacanze massesi” (rivolta a turisti e visitatori), in modo da dare spazio sia ai ragazzi, che hanno potuto vestire i panni da fotografo e girare fra le strade del comune alla ricerca dello scorcio migliore, sia a numerosi appassionati, residenti e non.

A decretare i vincitori, fra le 105 fotografie ricevute, i voti della "Giuria popolare" (espressi attraverso i “Mi piace” alle fotografie pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram dell’Istituto) e della Giuria Tecnica, composta dalla Dirigente dell’Istituto Barsanti Addolorata Langella, dal sindaco Francesco Persiani, dalla vicepresidente della Provincia Elisabetta Sordi, dall’assessore e vicesindaco Andrea Cella, dall’assessore alla cultura del Comune di Massa Monica Bertoneri, dal professor Vincenzo Genovese dell’Ufficio Scolastico Territoriale, dai fotografi Paola Nizza e Joele Serra Nicodemi (anche ex alunno del Salvetti) e da Ecaterina Girbea alunna della classe 2A e rappresentante della Cooperativa “Orange is the new Web” dell’Indirizzo Servizi Commerciali e Web Community del Salvetti.

I vincitori. Nella categoria under 14 a trionfare è stata quindi Anita Ferro, con la foto “Luce di Novembre”. Daniela Labrosciano è, invece, la prima classificata nella categoria Over 14, con lo scatto intitolato “In una notte d’estate...”. “L’onda” di Roberto Vetrugno la fotografia di proclamata vincitrice nella categoria “Con i nostri occhi”, mentre al primo posto della categoria “Vacanze massesi” si è classificato Daniele Ussi, con “Ferragosto al pontile”. In premio i vincitori hanno ricevuto un pacco contenente i prodotti dell’azienda massese La Giara e buoni sconto per i negozi OttiKontatt, Lazzarelli Web, SatinArte, per la Pizzeria Zerouno e la palestra Gymnasium.

Grande la soddisfazione degli organizzatori: "Il concorso si evolve – ha detto Ginetta Fruendi, referente della sede Salvetti – e nel suo piccolo contribuisce a pubblicizzare la città di Massa. Inoltre per i nostri studenti è stato molto utile poiché fa parte dei Pcto, l’ex alternanza scuola lavoro, e ha quindi permesso loro di muovere i primi passi nel territorio e nel mondo del lavoro, dato che sono stati gli stessi alunni ad aver seguito la promozione social del concorso". La mostra a Palazzo Ducale, con le 10 migliori foto di ciascuna categoria, sarà visitabile fino al 19 gennaio o dall’8 al 17 febbraio (lunedì, mercoledì e venerdì ore 10-13, martedì e giovedì ore 15-17). A guidare i visitatori ci saranno esperti e alunni del corso tecnico turistico della sede Salvetti dell’Istituto Barsanti.

Alessandro Salvetti