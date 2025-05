Concorso ’Carrozzabile’. Oltre 480 elaborati per una società a misura di fragili e disabili

Decima edizione della Carrozzabile, l’evento ideato da Nicola Codega e organizzato dall’associazione ‘Chiama Carrara’. Cinque le classi di concorso: città accessibile, diversità, inclusione, sport e disabilità e per la prima volta la resilienza, intesa come la capacità di reagire a un trauma. In tutto ci sono stati 482 elaborati: 147 temi, 300 disegni, 35 poesie; hanno partecipato 682 studenti. "Oltre al classico appuntamento in strada, che si terrà il 14 maggio, alle 9, in piazza Gino Menconi, abbiamo pensato di riproporre il concorso – ha spiegato Nicola Codega – perché permette agli insegnanti di parlare approfonditamente di diversità in classe con lezioni mirate". L’assessore Lara Benfatto ha sottolineato che la Carrozzabile è "soprattutto un momento di riflessione su quanta strada ci sia ancora da fare per rendere le nostre città veramente accessibili a tutti". "Proprio in questi mesi si sta concludendo il percorso per l’adozione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – rimarca l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni – Complessivamente per il 2025 sono già stati destinati 150mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno degli edifici scolastici, lungo la viabilità della zona della Prada e un intervento per la realizzazione di una cartellonistica per disabili cognitivi, ipovedenti e non vedenti".

I premiati. Premio più importante “Tiziana è Fedele” disegno di Anastasia Mudra 1D Leopardi Avenza che riceverà un tablet. I primi premi riceveranno una targa e un buono spesa al Centro commerciale Mare Monti di Massa. Primi premi primaria primo grado. Poesia: Maia Curti primaria Fosdinovo ‘Senza zaino’. Disegno: Scuola Mario Frezza Carrara. Primi premi primaria secondo grado. Poesia: Guadagni Jacopo Ruggero Buonarroti Marina di Carrara. Disegno: Giorgio Ricciotti Leopardi Avenza. Tema: Emma Alessandroni 1a Ceccardi Ortonovo. Primi premi secondaria. Poesia: Nicola Dinubila, Filippo Neri, Davide Profili, Francesco Lari 4a Liceo Scientifico Fermi Massa. Disegno: Alessia Giusti 1ª Alberghiero Minuto Massa. Selezionati poi premi secondari che riceveranno il libro ‘Sempre in piedi’ di Nicola Codega: Ali Rifky (primaria primo grado 5a Villette Massa), Irene Maggi (3a primaria Paradiso B), Emma Battistini (3a Paradiso), Lorenzo Musetti (1a Leopardi Avenza), Khloe Marcenaro (2d Leopardi), Filippo Giangarè (1b Leopardi), Bianca Pedroni (1c Roccatagliata), Lucrezia Petriccioli (1ª Ceccardi), Vittoria Giannarelli (2b Leopardi), Tommaso Sarzanini (1c Roccatagliata), Ivan Bombardi (2c Dazzi), Giorgia Guerra (1D Dazzi), Giordano Smerzi (1a Buonarroti), Anna Andreani( 1a Buonarroti). Diplomi Comune Carrara e pari opportunità: Emma Babbini (2e Leopardi), Tommaso Gabrielli (primaria Moratti Fivizzano), Nicolò Bernardini (1c Roccatagliata), Eleonora Sirola (1a Buonarroti), Leoni Giulia Bernieri, Julia Molesini Goes, Vittoria Cuccurullo, Miriam (2a Roccatagliata), Marianna Fregosi (1c Roccatagliata), Nicolò Kmet (1b Ceccardi), Niccolò Pavia (1c Ceccardi), Maria Provaroni, Lavinia Carbone (liceo classico Rossi Massa), Andrea Raffaete, Anael Rizzo, Luca Tommasi (liceo Fermi 4a). I primi premi saranno consegnati il 27 al centro commerciale Mare Monti, i premi secondari a giugno al bagno Morgana di Marina di Carrara.