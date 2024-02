Concorso Caprigliola e i suoi “Versi murati“

Torna la sesta edizione del concorso letterario nazionale “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati“, che si articola in due sezioni: A – poesia edita o inedita; B – poesia bambini. La scadenza è fissata per il 18 maggio mentre la cerimonia di premiazione è prevista per il 22 giugno nel borgo di Caprigliola. Le poesie sono a tema libero in lingua italiana, max 45 versi e si dovranno inviare in 2 copie: una anonima e l’altra, comprensiva dei dati anagrafici, firmata dall’autore che dovrà compilare anche la scheda di adesione.

Il tutto, insieme alla copia o alla ricevuta del versamento della quota di partecipazione (15 euro), va inviato a: Segreteria Rassegna artistico letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati“ c/o Daniela Vivaldi, via Chiesuola,17 54011 Caprigliola (MS). Si può scegliere anche l’invio online a [email protected] allegando, di ogni testo, un file della poesia formato Word firmato e contenente i dati anagrafici dell’autore, e uno completamente anonimo, oltreché la scheda di partecipazione compilata e la scannerizzazione della copia dell’avvenuto versamento (informazioni: Daniela 328.3890336, Egizia 329.1277179). Nella sezione B la partecipazione è riservata ai bambini delle scuole primarie ed è completamente gratuita.

Per la partecipazione delle classi sarà necessario un elenco nominativo degli alunni, la classe e la scuola di appartenenza, il nominativo dell’insegnante referente e della sua mail, nonché l’autorizzazione cumulativa dei genitori alla partecipazione presentata dall’insegnante. I nomi dei giurati delle due sezioni (insegnanti esperti, critici letterari, poeti di chiara fama) saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione: i giudizi espressi saranno inappellabili. I primi premi consistono in una lastra murata della poesia che sarà riprodotta anche in forma artistica, motivazione critica, targa e diploma personalizzato oltre che un piccolo rimborso spese, se presenti. In questo modo verranno consegnate al tempo e alla memoria dei “Versi Murati“, il percorso poetico emozionale che arricchisce il borgo lunigianese rendendolo unico su tutto il territorio nazionale. Premi e buoni per materiale didattico per i vincitori della sezione B.