Conad raccoglie quasi 300mila euro

Un piccolo gesto può trasformarsi in un grande atto d’amore. La campagna natalizia delle campanelle, promossa da Conad, ha riscosso un enorme successo coinvolgendo migliaia di persone in un’iniziativa solidale che ha permesso di raccogliere 289.600 euro a sostegno della Fondazione Luigi Donato per Monasterio e dell’Ospedale del Cuore di Massa. Grazie all’acquisto delle campanelle di Natale, realizzate in plastica riciclata e ispirate ai personaggi Disney, è stato possibile finanziare la costruzione della Casa di Aisha, uno spazio dedicato all’accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie nel delicato periodo post-operatorio. Ogni campanella acquistata ha rappresentato un tassello fondamentale di questo grande progetto, che negli ultimi undici anni ha permesso di devolvere oltre 2,2 milioni di euro agli ospedali pediatrici italiani. "Siamo estremamente grati ai nostri clienti per il loro sostegno. Questo dimostra come, con la collaborazione della comunità, sia possibile fare davvero la differenza per tanti bambini e famiglie in difficoltà.

L’Ospedale del Cuore di Massa è un’eccellenza del nostro territorio, e siamo felici di poter contribuire al benessere dei suoi piccoli pazienti", ha dichiarato Roberto Toni, Presidente di Conad Nord Ovest. Un sostegno concreto che rafforza un legame profondo tra il territorio e le strutture sanitarie pediatriche. Luciano Ciucci della Fondazione Monasterio ha sottolineato l’importanza della donazione: "Questa raccolta fondi è un passo fondamentale per la costruzione della Casa di Aisha. Accoglierà gratuitamente i piccoli pazienti e le loro famiglie nel post-operatorio. Il legame con Conad è ormai consolidato, e siamo felici di poter contare su amici così vicini ai nostri progetti." Il progetto della Casa di Aisha sta prendendo forma, come spiegato dall’ingegnere Emanuel Donadel, responsabile dei lavori: "Le colonne della struttura si ispirano alle chiome degli ulivi, dando l’idea di un nido sospeso nel verde. Sarà una grande nave di legno che si poggerà su queste colonnine. Al momento siamo circa a un terzo dell’opera: abbiamo realizzato le fondazioni e le strutture metalliche, mentre la parte in legno, altamente prefabbricata, sarà assemblata rapidamente. Stimiamo che entro 3-4 mesi la costruzione sarà quasi completata, con successivi lavori per tamponamenti, serramenti e arredi. Per terminare il prossimo step della casa servono circa 300.000 euro, che ci consentirebbero di proseguire senza interruzioni".

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di sostenibilità "Sosteniamo il futuro", che mira a promuovere il benessere delle persone e il supporto alle comunità locali. Grazie alla generosità di chi ha partecipato alla raccolta fondi, il progetto della Casa di Aisha sta diventando realtà, offrendo un luogo di conforto e accoglienza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Nel corso della giornata è stata annunciata anche un’altra importante collaborazione a sostegno dell’Ospedale del Cuore.

Il Tau Calcio Altopascio ha avviato un nuovo progetto che unisce sport e solidarietà. Maurizio Matteoni, direttore generale del club, ha raccontato: "Il nostro mondo calcistico è vasto: lavoriamo su quattro province, abbiamo una scuola calcio, ma ci piace sempre restituire qualcosa al territorio. Per questo abbiamo creato il progetto ‘Tao per tutti’, che lavora nelle scuole e coinvolge ragazzi con disabilità. Grazie a Manuel Vellutini, membro del nostro consiglio direttivo, è nata una collaborazione con l’Ospedale del Cuore per far conoscere le straordinarie operazioni che vi vengono realizzate e dare un contributo alla loro crescita".

Michele Scuto