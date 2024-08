Con-Vivere, le proposte per i più piccoli

Sono tanti e tutti legati al tema del Cambiamento gli appuntamenti dedicati ai bambini inseriti all’interno del ricco cartellone di Con-vivere, in programma a Carrara dal 5 all’8 settembre. Letture, laboratori creativi e momenti di approfondimento: i più piccoli avranno modo di riflettere su cosa vuol dire cambiare e in che modo tutti noi attraversiamo uno dei cambiamenti più affascinanti della vita di ognuno di noi, la crescita. Grande attenzione verrà riservata ai cambiamenti più significativi del nostro tempo, come quelli che riguardano da vicino le questioni ambientali ed ecologiche.

Il Cortile Istituto Figlie di Gesù, il Palco della Musica e il Cortile del Duomo S. Andrea, queste le tre location in cui si alterneranno le attività dedicate ai bambini. Si parte giovedì 5 settembre, nel Cortile Istituto Figlie di Gesù alle 17.30, con Letture in movimento, iniziativa adatta a bambini sino a 10 anni a cura dei lettori volontari della biblioteca civica C.V. Lodovici Carrara. Alle 18.30 sarà invece la volta di Autoritratto condiviso, un laboratorio creativo per la fascia 5-10 anni, a cura di Floriane Pouillot. Tra i vari appuntamenti, venerdì 6 settembre, alle 17 (e in replica alle 18) al Palco della Musica Saperecoop Progetto educativo di Unicoop Tirreno, terrà un laboratorio per bimbi dai 5 anni in su alla scoperta dell’affascinante mondo delle api.

A chiudere lo Spazio Bambini, alle 19 sul Palco della Musica, Cruciletture: una serata di enigmistica letteraria con sfide a squadre. Si ricorda che le iscrizioni per lo Spazio bambini sono aperte. Tutte le iniziative in programma a Con-vivere sono a ingresso gratuito. L’accesso a tutti gli eventi in programma è libero e senza necessità di prenotazione a meno che non sia diversamente specificato all’interno del programma.