Con-Vivere ai nastri di partenza Incontri, musica, cibo e teatro

CARRARA

E’ finita l’attesa, domani si apre il sipario di Con-vivere 2023. La diciottesima edizione, promossa dalla Fondazione CrC, spalanca le porte dell’umanità che fino a domenica sarà la protagonista con più di venti incontri di parola sei spettacoli e oltre trenta eventi collaterali fra laboratori di cucina, spazio bambini, mostre, incontri, passeggiate a tema e cene a tema nei ristoranti del centro. Saluti inaugurali e si parte alle 17 con la curatrice del festival Laura Boella e la conferenza ‘Un umanesimo difficile’ presentata dalla giornalista della Nazione Cristina Lorenzi nel sagrato della Chiesa del Suffragio. Due mostre a Palazzo Binelli: quella di Francesco Siani dal titolo ‘Lastra’ a partire dalle 17, invece dalle 19.30 l’inaugurazione di ‘Noocene’ di Silvia Vannacci, Jermay Michael Gabriel, Lori Lako, Peng Shuai Paolo, Dario Picariello in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti. Sempre alle 17 in piazza Gramsci ci sarà l’esposizione ‘Un Messaggio per l’umanità’ e nel cortile delle Figlie di Gesù spazio bambini ‘Cuori per l’umanità’ a cura di Matteo Raciti. A Palazzo Binelli alle 18 la conferenza ‘Intelligenza Artificiale’ con il docente dell’università di Bath, Nello Cristianini, presentato dal giornalista Patrik Pucciarelli. Alle 18.30 (Figlie di Gesù) avrà luogo l’evento ‘Piccole mani’ dedicato ai bambini con le storie raccontate dai lettori volontari della biblioteca civica Lodovici. Alle 19 in Corso Rosselli il via al festival delle scuole con ‘Accordi Apuani, un’orchestra di chitarre per tutti’ con l’intervento del docente e psicologo Paolo Giocelli. Sempre alle 19 al sagrato della Chiesa del Suffragio, Roberto Cingolani terrà la conferenza ‘Riscrivere il futuro’, presentato dal giornalista Massimo Braglia. Alle 19.30 sarà la volta di Anna Donise con ‘Empatia’ all’Accademia di Belle Arti, presentata da Marzia Dati. Si proseguirà alle 20 in piazza Alberica con lo spettacolo teatrale ‘L’umanità ha perso il filo’ a cura di Matteo Raciti e Kalligeneia Teatro con Chiara Gistri. Sempre alle 20 nel giardino di Palazzo Binelli il dialogo con Fiorella Battaglia e Giuseppe Di Vetta dal titolo ‘La mente umana’ presentati dalla giornalista Donatella Beneventi. Alle 20.30 in Piazza Duomo partirà la conferenza itinerante ‘Umanità e Sacralità. Un percorso fra chiese e maestà’ con Davide Lambruschi. Sempre dialoghi, alle 21, al sagrato della Chiesa del Suffragio con Elisa Palazzi e Federico Taddia in ‘Bello Mondo. Il cambiamento climatico raccontato bene’, presentato dalla giornalista Ilaria Borghini. Alle 21.30 l’atteso concerto di Frida Bollani Magoni al teatro Animosi e a chiudere questa prima intensa giornata di festival sarà la Fantomatik Orchestra con ‘La voce della terra’