"Con Ricci torneranno dignità e autorevolezza"

"Come Giovani Democratici siamo sicuri che Enzo Ricci sia la persona giusta e lo supporteremo in questo percorso difficile ma vincente per la città e soprattutto per tante ragazze e ragazzi che vogliono Massa aperta al futuro", così i GD di Massa spiegano il sostegno a Enzo Ricci candidato del PD a sindaco alle amministrative del 14 e 15 maggio. "Massa ha bisogno di tornare a essere grande - dicono - non come è stata in questi ultimi cinque anni, con un’amministrazione capace solo di fare piazze e non di risolvere i veri problemi che la affliggono". Per i GD non è un caso che il Pd abbia scelto all’unanimità nell’assemblea comunale del 15 marzo come proprio candidato Enzo Romolo Ricci, dottore chirurgo, già segretario del Pd. "E noi Giovani Democratici - spiegano - non possiamo che concordare in toto con tale scelta, visto il nostro lavoro in questa direzione. Serve il coraggio di cambiare partendo dal settore lavorativo, soprattutto giovanile, settore marmifero, turistico e ancora la questione delle bonifiche, dell’erosione, sfruttamento del suolo, riqualificazione delle zone in degrado, considerazione delle zone periferiche e non solo del centro e del centro storico, e il loro collegamento, la questione dell’accoglienza e tante altre su cui l’amministrazione precedente o non ha fatto o ha fatto male". Tanti i nodi individuati dai Gd, errori imputati alla destra: "Basti pensare al progetto della casa di comunità, alla variante Aurelia, anche solo alla Piazza IV Novembre, lla mancanza di una politica di inclusione e di economia circolare, e ancora un deficere nel settore sanitario. Si è pensati solo al bello e non a ciò che è buono e utile. Con Enzo Ricci invece Massa avrà la possibilità e la capacità di essere amministrata con serietà e dignità, autorevolezza e rispetto del prossimo. Siamo al fianco di Enzo Ricci perchè vogliamo che Massa sia in buone mani".