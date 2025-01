Comunità green. Consulenze in Comune

Comunità energetiche rinnovabili: un passo verso il futuro sostenibile. In comune, a Mulazzo è possibile, previo appuntamento di sportello con un addetto, ottenere informazioni e adesioni a Cer Italia, un soggetto specializzato nella gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, sia per quanto riguarda i rapporti interni, sia per quanto riguarda i rapporti con i soggetti pubblici coinvolti.

Una comunità energetica rinnovabile è un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni e imprese le quali, producendo e/o consumando energia da fonti rinnovabili, ottengono un incentivo da parte di Gse, il Gestore servizi energetici. Ci sono benefici per chi aderisce, come la possibilità di ottenere una quota di incentivo pubblico, tramite bonifico sul proprio conto corrente per la durata dell’incentivo stesso, cioè 20 anni.

Chi può aderire? Privati, aziende, enti pubblici ed enti no profit il cui contatore è collegato alla stessa cabina primaria, la partecipazione è aperta e volontaria, compilando un modulo che si può trovare sul sito del comune. Tra l’altro ci sono incentivi per chi installa un nuovo impianto fotovoltaico: nei comuni sotto i 5000 abitanti, come Mulazzo, è disponibile un contributo a fondo perduto del 40 per cento per imprese e privati, in alternativa i privati possono accedere al credito d’imposta.

È il momento giusto per fare una scelta concreta per l’ambiente e per il futuro delle prossime generazioni. Si possono reperire le informazioni sul sito internet www.cer-italia.energy, via mail all’indirizzo [email protected], su appuntamento tramite lo sportello informativo istituito nella sede comunale o contattando il numero 0585 027247 dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12.