Commessi e fornai ma anche impiegati

Proposte di lavoro dal Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, visitare il sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 COMMESSO. Panificio ricerca commesso banco vendita con esperienza nelle mansioni e nel settore alimentare. Orario di lavoro dalle ore 7 del mattino alle ore 13.30. Richiesto possesso patente B utilizzo mezzo aziendale per eventuali consegne/clienti. Sede Carrara. Contratto a tempo indeterminato. Offerta MS-245514.

1 FORNAIO. Panificio ricerca per inserimento stabile, aiuto fornaio con predisposizione al ruolo e in possesso di esperienza nelle mansioni anche in ambiti similari. Orario lavorativo dalle ore 5 del mattino alle ore 11. Sede Carrara. Contratto a tempo indeterminato. Offerta MS-245512.

1 IMPIEGATO. Impresa di progettazione, produzione e assemblaggio componenti elettrici e meccanici ricerca Impiegato tecnico per ufficio preventivi quadri e schemi elettrici con conoscenze normative sullo stesso settore. Capacità di realizzare disegni elettrici e meccanici con Autocad e 3D. E’ richiesto diploma o laurea ad indirizzo elettrotecnico e conoscenze informatiche AutoCad - Disegno 3D. Sede Massa. Offerta MS-245405.

ELETTRICISTI. Azienda di elettroimpianti e sistemi elettronici ricerca un elettricista diplomato, con esperienza nell’installazione di impianti elettrici civili ed industriali e nella diagnostica guasti su quadri elettrici di macchinari industriali e distribuzione. Patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Sede Carrara. OffertaMS-245323.

1 GIARDINIERE. Azienda che si occupa di costruzione e manutenzione giardini cerca giardinieri con esperienza pregressa nel settore. Si richiede conoscenza degli attrezzi necessari alla manutenzione del verde. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Licciana. OffertaMS-245317.