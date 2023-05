Commercianti sul bus Prova-turismo a Fossacava

CARRARA

La novità degli autobus di linea che arrivano a Fossacava piace ai commercianti e al mondo dell’accoglienza cittadina, e domani un nutrito gruppo di operatori salirà a bordo per andare a visitare il sito archeologico romano. Il motivo? Provare l’esperienza per poter consigliare ai turisti Fossacava, tempi di percorrenza, difficolta, l’abbigliamento giusto. Dopo l’istituzione della corsa pubblica dell’assessore Lara Benfatto, Cristina Bencivinni ha comprato decine di biglietti per l’autobus diretto a Fossacava e organizzato una gita fuori porta per i colleghi. Sull’autobus con lei saliranno il presidente della Pro loco Carrara Marco Martini, Gino Angelo Lattanzi di Cna, Elisa Berti del B&B Piazza Alberica e il collega Corrado Lattanzi del B&B ‘Bottega d’arte’, Naomi Dazzi dell’azienda agricola ‘Fantabosco’ di Fivizzano, Serena Biggi dell’Accademia Arti e Iride Bernacca del B&B ‘Il nido del cuculo’ di Bergiola.

Ancora disponibili dei biglietti e Cristina invita tutti gli addetti ai lavori che volessero partecipare alla gita a passare nel suo bar per poter salire sul bus nel piazzale dell’ex ospedale domani alle 13,35. E in cava il tour gratuito con gli esperti di Fossacava, alla scoperta del sito romano. Poi merenda per succo di frutta e merendina offerti da Cristina Bencivinni.

"Ho organizzato una gita con i commercianti – spiega la titolare del centralissimo bar Crema – per fare capire ai turisti come arrivare a Fossacava, descrivere cosa si può vedere, i reperti archeologici romani, il murales del David di Kobra visibile con un binocolo. Sono entusiasta, non mi aspettavo tutta questa adesione. Percepisco la voglia di vivere questa esperienza che sarà utile per indirizzare i turisti. Il prossimo passo vorrei che fosse l’autobus a Fantiscritti. La mia idea è provare a coinvolgere anche gli operatori turistici che lavorano alle cave, fare squadra". Intanto migliora anche la segnaletica: sono stati posizionati i cartelli che indicano come arrivare in località Ravaccione. Cartellonistica che Francesca Dell’Amico della Marmotour auspicava da anni.

