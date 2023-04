La fiducia nel futuro è ai minimi storici anche in Italia. Per questo motivo i 639 Testimoni di Geova di Massa e Carrara hanno organizzato un programma speciale con due eventi a livello mondiale. Il primo è stato nel fine settimana scorso con un discorso che si è tenuto nelle Sale del Regno della zona. Il secondo è per stasera: i Testimoni di Geova celebrano l’annuale Commemorazione della morte di Gesù Cristo, corrispondente al 14° giorno del mese lunare di nisan del calendario ebraico, lo stesso giorno in cui Gesù morì nell’anno 33. "Ricordare con la Commemorazione il valore del sacrificio di Gesù Cristo è il modo migliore per guardare al futuro con speranza", ha detto Emanuele Fogliani, portavoce dei Testimoni di Geova. La partecipazione è aperta a tutti e non si fanno collette.