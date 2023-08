Comitato contro la discarica a Montignoso: parere Ministero dell'Ambiente 2007

Il Comitato dei cittadini contro la discarica ex Cava Fornace non molla la presa e prova a tenere alta l’attenzione sul provvedimento appena avviato per continuare a chiedere l’inchiesta pubblica e lo stop definitivo all’impianto. Stavolta a sostegno delle proprie ragioni porta un parere inviato dal Ministero dell’ambiente nel 2007, alla Regione Toscana. Una comunicazione relativa alla modifica in corso sulla variazione dei codici di rifiuti conferibili con il Ministero che metteva in luce, le criticità del sito e l’opportunità di procedere al recupero. "Non sappiamo come si possa aver ignorato le preoccupazioni – sottolinea il Comitato -, ma sappiamo che le autorizzazioni furono concesse dalla provincia di Massa Carrara e da quella di Lucca, in barba al Ministero e a un territorio che non voleva la discarica.