Comincia la Festa dei bollenti

Rinnovando una tradizione ormai consolidata nel tempo, il circolo Acsi di Santa Lucia ripropone, a partire da oggi e fino a mercoledì 13, l’attesa “Festa dei bollenti”. Un appuntamento da non perdere per degustare le prelibatezze a base di castagne, come le pattone e le frittelle di castagnaccio, e allo stesso tempo per poter aiutare le persone meno fortunate. Il ricavato della festa, infatti, sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale del cuore Pasquinucci di Massa e a Telethon. Per cinque giorni il circolo di Santa Lucia dalle 16,30 aprirà le porte alla festa e alla solidarietà con i sapori della tradizione.