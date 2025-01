Combattere l’azzardopatia con un film

La dipendenza da gioco, nella nostra provincia, è una piaga. Soprattutto in Lunigiana. Ecco quindi l’importanza di incontrare giovani e adulti ed entrare nel merito della problematica, subdola ma in grado di rovinare esistenze e intere famiglie.

L’evento si è svolto a Fivizzano, su input della consigliera Francesca Nobili e dell’amministrazione, con il patrocinio dell’Azienda Usl nord ovest e della Sds, il supporto della Pubblica assistenza e della Proloco.

L’esperto che ha parlato è stato Maurizio Varese, responsabile area delle dipendenze, con lui Carolina Bianchi del SerD di Aulla. I ragazzi al mattino e gli adulti nel pomeriggio hanno visto il film ‘La morte è un problema dei vivi’, commedia nera originale e commovente sull’amicizia, sul perdono e sulle drammatiche sfide che si affrontano ogni giorno.

"Presentare il tema con un’opera filmica – ha detto la Nobili – ci è sembrato un buon modo per affrontarlo, per trasmettere a quante più persone possibile i rischi connessi al gioco d’azzardo".

"L’azzardopatia in Lunigiana è una piaga – ha aggiunto Luca Cardellini, presidente della Pubblica di Fivizzano – per numeri e incidenza pro capite. Abbiamo coinvolto i ragazzi e adulti e vorremmo continuare in futuro con altri incontri".

M.L.