Colpo in pieno giorno: forzano la cassaforte e fuggono con oro e gioielli

Hanno forzato alcuni infissi, si sono introdotti nell’appartamento e dopo aver messo l’ambiente a soqquadro hanno individuato e svaligiato la cassaforte, che era piena d’oro e preziosi. La banda di malviventi, che ha colpito nei giorni scorsi in pieno giorno nell’estrema periferia di Aulla, ha infine fatto perdere le proprie tracce. Serrate le indagini attualmente in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Pontremoli, giunti sul posto dopo che il padrone di casa – una volta rincasato – ha dato l’allarme.

Teatro dello spiacevole episodio, un appartamento situato nella periferia di Aulla – lungo la statale 62 della Cisa, senso di marcia per Santo Stefano Magra – E’ proprio qui che i ladri sono riusciti a mettere a segno un colpo che sembra aver fruttato parecchio, visto che a essere trafugati sono stati oro e gioielli. Ad ogni modo, sono ancora in corso le verifiche per accertare l’entità del danno patrimoniale. La banda di ladri stava probabilmente monitorando da tempo i movimenti del proprietario della casa svaligiata; ne controllavano gli spostamenti e quando hanno avuto la certezza che l’interessato si fosse assentato concretamente dallo stabile – benchè fosse giorno – hanno sferrato il blitz. Sarebbero passati dal retro dell’abitazione, che è indipendente, forzando alcuni infissi. Stando alle ricostruzioni, i malfattori avrebbero messo un poco a soqquadro l’abitazione, ma non più di tanto come normalmente avviene. Ad attirare la loro attenzione infatti sarebbe stata la cassaforte presente in una stanza. Sono riusciti in qualche maniera a forzarla e a far sparire tutto l’oro e i preziosi che vi erano custoditi. Successivamente, i ladri sono spariti, facendo perdere le loro tracce. Al rientro l’amara sorpresa, al padrone di casa non è restato che chiamare i carabinieri della Compagnia di Pontremoli che si sono recati sul posto per le indagini conseguenti.

Roberto Oligeri