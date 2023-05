Colpo di reni del centrosinistra "Risultato che premia l’impegno Crediamoci: vittoria a un passo"

Si respira un’aria di festa in via Dante. Al quartier generale del Partito democratico, mentre scende la sera, c’è chi sorride e pregusta la ’remuntada’, per poi passare al ribaltone. Non sarebbe certo una novità: 5 anni fa l’ex sindaco Alessandro Volpi (seduto a osservare i dati che man a mano arrivavano dalle varie sezioni) veniva sfidato al ballottaggio da un fresco politicante Francesco Persiani. L’ex primo cittadino partiva con un 33,94 per cento e l’avvocato penalista con un 28 per cento. Tutti noi sappiamo com’è andata a finire: il professore dovette rinunciare al secondo mandato, ottenendo soltanto il 46 per cento dei voti.

Ogni aggiornamento di dati viene accolto con un urlo di gioia, mentre il candidato di oggi per il centrosinistra, il medico chirurgo Enzo Romolo Ricci tenta di restare calmo, ma il viso tradisce una cerca soddisfazione. "Mi pare di capire – spiega – che l’elettorato abbia reagito a un’amministrazione che si è sfiduciata per conto suo. L’elettorato ha risposto in modo determinato, credendo nella nostra risposta. Tante persone hanno visto la competenza del progetto, le idee che il centrosinistra ha messo in campo. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno messo il loro impegno nella campagna elettorale, che si sono spesi nel progetto di coalizione per arrivare a raggiungerlo. Devo dire che è stata una bella esperienza, le persone che ho incontrato mi hanno fatto capire che ci avrebbero dato la fiducia. Nel corso di queste settimane ci abbiamo sperato tanto nel mettere insieme tante personalità, pensando a quell’unità che ora dovremo trasferire alla seconda parte della campagna elettorale. Vogliamo trasmettere a coloro che sono andati in maniera autonoma che vincere è possibile, se fatto insieme, con il confronto. Speriamo che Massa possa essere di nuovo unita, con governo di centrosinistra. I cittadini hanno giudicato la passata amministrazione disastrosa rispetto all’ascolto delle difficoltà che il territorio esprimeva. Ringrazio i membri delle liste, il Pd, Fabio Evangelisti, Fabio Cristiani e Massimo Spallanzani. Ora dobbiamo essere tutti uniti, la vittoria è davvero a un passo". Un risultato che fa ben sperare anche per le altre liste che sostengono l’aspirante primo cittadino oltre al Pd, ovvero Massa dalla parte del cuore, Evangelisti per Massa, Massa è un’altra cosa, Verdi sinistra.

Sulla strada che guarda al Duomo, a due passi da piazza Aranci e dal quartier generale del grande deluso, Marco Guidi, ci sono davvero tutti. Il segretario provinciale del partito del Nazareno prova a contenere la soddisfazione per il risultato raggiunto, consapevole che ancora nulla è conquistato. "Siamo ottimisti – rivela il segretario – su come si dovrebbe concludere il primo turno. Dai dati in possesso già segnalati al Comune, di fatto, ci delegano al ballottaggio con Persiani con una forbice contenuta. Adesso dovremo continuare a lavorare bene nel periodo che ci aspetta per conseguire il massimo dei risultati. Ci sono stati risultati utili in più sezioni, dal centro al Casone: mi limito a guardare al comunale che effettivamente ci regala un ottimo risultato. Ricci ha lavorato bene, così come liste che lo hanno appoggiato. Come Pd, posso dire che il risultato ci fa andare a testa alta al ballottaggio. Il nostro partito è quello di maggioranza, gli altri superano di poco il 10 per cento". Il segretario provinciale non parla di appartamenti: "Calma, ora vediamo come si evolve il percorso, vediamo la miglior soluzione per il centrosinistra".

A controllare i dati che arrivano sul tavolo di via Dante c’è anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani: "Un risultato che va oltre ogni aspettativa che è altro non è che la dimostrazione che il progetto politico che ha portato alla candidatura Ricci per un centrosinistra unito ha trovato la giusta risposta dei cittadini massesi. Ora c’è il turno del ballottaggio: siamo competitivi, sono certo che la capacità politica di Enzo saprà aprire le giuste convergenze per allargare ancora di più le forze politiche che si riconoscono nel centrosinistra massese". Una battuta anche dal sindaco di Montignoso e presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, mentre stringe mani e si complimenta con i membri del partito del Nazareno: "Siamo contenti, dimostrazione di come la gente abbia creduto nel Partito democratico, ora dobbiamo restare uniti per riuscire a vincere al ballottaggio".