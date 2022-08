Tragedia in mare. Muore annegato davanti all’amico

Massa Carrara, 1 agosto 2022 - Un’altra tragedia in mare ieri sera poco prima di cena. Un uomo è annegato davanti alla spiaggia del porto di Marina di Carrara, probabilmente a causa di un malore improvviso. Le cause del decesso sono ora al vaglio degli inquirenti. Alcuni presenti hanno visto il 56enne di origini romene, Marin Opris, crollare in acqua. Subito sono partiti i soccorsi per cercare di salvare l’uomo: alcuni bagnanti hanno portato l’uomo a riva e in pochi istanti è arrivata la pubblica assistenza la quale ha praticato il massaggio cardiaco all’uomo, rimasto senza vita in spiaggia.

L’uomo era rimasto con l’amico in spiaggia per trascorrere qualche momento di pausa dal lavoro per tutta la giornata quando è arrivata la tragedia: probabilmente un malore ha colto il 56enne mentre era in acqua ed ha perso i sensi in mare. Non c’è stato nulla da fare quando sono arrivati i soccorsi i quali hanno comunque provato in tutti i modi a rianimare l’uomo, davanti alla folla di curiosi che si era accalcata per capire cosa stesse succedendo. Sul posto è arrivata anche la capitanaria di porto che ha messo in sicurezza la zona e ha permesso ai soccorsi di lavorare per tentare di salvare il romeno.

Nei momenti successivi alla tragedia l’amico è stato ascoltato dagli stessi militari per comprendere e approfondire chi fosse lo straniero e per avvertire la famiglia del romeno rimasto senza vita dopo i disperati tentativi di rianimarlo da parte degli uomini del soccorso arrivati dopo pochi minuti sul posto per cercare di strapparlo alla morte.