Colonnata, installato cartello per scoprire i luoghi turistici del territorio

Adesso Colonnata ha il suo cartello con le indicazioni dettagliate dei sentieri che dal paese permettono di raggiungere i luoghi turistici più belli del territorio. L’ha donato e installato il Cai di Carrara. "Vogliamo ringraziare la sezione di Carrara del Cai e la presidente Brunella Bologna a nome del paese – sottolinea la presidente della Pro Loco Colonnata, Barbara di Palma – per aver donato e installato i cartelli con le indicazioni dei sentieri che da Colonnata portano al David, al Vergheto e nei borghi intorno per scoprire il territorio". Cartello che sarà ‘protagonista’ già del primo evento in programma domenica: ‘Colonnata Trek’. Si parte alle 8 da Colonnata: tre livelli di percorso. Quello per esperti tocca Cima d’Uomo, Foce Luccica, Vergheto, David di Kobra e torna in paese. Quello per escursionisti arriva al David di Kobra, poi al Vergheto e ritorno. Il percorso turistico si snoda lungo Sentiero 38, Foce Luccica, Vergheto e ritorno a Colonnata. Punti di iscrizione Cai Carrara, Pubblica Assistenza, Falp Lampadari, Avis Carrara, Bar Sonia, Gelateria Giannotti.