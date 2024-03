Colonnata e Marina, scatta la Ztl nel weekend di Pasqua

Massa, 27 marzo 2024 - Anticipo d’estate a Colonnata e Marina. Con il weekend di Pasqua tornano le zone a traffico limitato ai monti e al mare. A partire da questo fine settimana a Colonnata e sul litorale torneranno le zone a traffico limitato. Nel paese a monte la ztl sarà istituita da sabato 29 marzo a lunedì primo aprile; in occasione del ponte per la Festa della Liberazione, dal 25 al 28 aprile; mercoledì primo maggio. In tutti questi giorni dalle 9 alle 22 l'accesso al tratto di strada compreso tra il bivio con la strada dei Canaloni e il centro del paese sarà riservato a: residenti, non residenti ma proprietari di immobili in paese, rappresentanti delle forze dell'ordine, mezzi pubblici e ad altri autorizzati. Tutti gli altri si dovranno fermare nel parcheggio retrostante la ex stazione della Marmifera da dove sarà garantito un servizio di navetta gratuito fino a Colonnata dalle 12 fino alle 19. A Marina, invece, la ztl sarà in vigore dal 29 marzo al primo aprile tutti i giorni dalle 11 alle 22 nel tratto di via Rinchiosa compreso tra via Garibaldi e via Venezia. “Si tratta di provvedimenti che vogliono andare incontro alle richieste di residenti e commercianti in previsione di questi primi fine settimana festivi – spiega l’assessore alla Viabilità Elena Guadagni -. Tanto a Colonnata quanto sul litorale gli operatori si aspettano un gran flusso di turisti e visitatori a cominciare proprio dai giorni di Pasqua e con queste ztl, come già sperimentato negli anni passati, riusciremo a gestire al meglio gli arrivi. Si tratta per il momento di disposizioni fatte ad hoc per le prossime festività, ma con la polizia municipale e con tutti gli uffici stiamo già lavorando per riproporre questi provvedimenti in maniera più strutturale in vista dell’estate”. Maurizio Costanzo