Cna lancia i pacchetti esperienziali. L’idea per un turismo fuori stagione

Oltre mille imprese turistiche associate a Cna si preparano a fare il loro ingresso al Travel Experience di Rimini (Ttg), uno degli eventi più attesi e prestigiosi del settore turistico italiano, che si terrà dal 9 all’11 ottobre 2024. Tra le protagoniste di questa edizione, Cna Massa-Carrara che presenterà pacchetti turistici pensati per far riscoprire i tesori nascosti della costa Apuana e della Lunigiana, attraverso una proposta esperienziale ricca di storia e cultura, esperienze uniche, pronte a incantare i visitatori. Il Ttg non sarà solo una vetrina per promuovere queste meraviglie, ma rappresenterà un vero e proprio punto di svolta, un’occasione irripetibile per dare nuova linfa vitale al turismo. Elisabetta Norfini, presidente di Cna Toscana turismo e commercio, ha sottolineato "l’importanza della collaborazione tra i vari attori del territorio per la creazione di un’offerta turistica di qualità. I pacchetti presentati, infatti, sono pensati per mettere in luce le peculiarità locali, come le famose cave di marmo di Carrara, ma includono anche percorsi storici nel centro della città e itinerari montani che seguono la linea gotica, permettendo ai visitatori siti di grande interesse". Pacchetti realizzati con il contribuito della tour operator Federica Cecchini, e Pierangelo Caponi, presidente della Sigeric Società Coop. per servizi turistici. "L’obiettivo è quello di creare un turismo che vada oltre la semplice fruizione del mare e delle spiagge, includendo altre forme di attrazione culturale e naturalistica, che possano destagionalizzare l’afflusso di visitatori e distribuire i benefici del turismo su un arco temporale più ampio", ha evidenziato Carlo Alberto Tongiani, presidente provinciale di Cna.

L’invito a creare una sinergia tra imprese e istituzioni, lanciato ieri è stato accolto dagli amministratori presenti tra cui il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, l’assessore al turismo di Massa, Andrea Garau, e la consigliera con delega al turismo Eleonora Petracci di Montignoso i quali hanno sottolineato nei loro interventi l’importanza di una collaborazione trasversale per la crescita del turismo.

Michele Scuto