Cliché raddoppia in via Fiorillo. Due luci per il lusso e l’eleganza

Nuove vetrine illuminate in Via Capitan Fiorillo a Marina. Ha aperto la boutique di Cliché di Claudia Giannotti. "L’idea nasce dalla necessità di ampliare l’offerta, creando una continuazione con lo storico negozio Concept Store Cliché – spiega la titolare – che propone oggettistica d’arredo di pregio e articoli per regalo, nella stessa via. Abbiamo percepito l’esigenza di un negozio con una profumazione ricercata selezionando con cura vari marchi che offrono anche oggettistica per la casa".

Uscire dall’ordinario di una profumazione, che ci riferisce Giannotti viene definita artistica, non solo per la persona, ma anche per la casa, senza cadere nel commerciale e standard, rivolta a una clientela di nicchia. Un ventaglio di brand non solo italiani come il siciliano Ortigia, Carthusia di Capri e due realtà toscane Giardini di Toscana, noto per il profumo Bianco latte ed Erbario Toscano con il corner dedicato in vetrina con fragranze unisex; ma anche il francese Etro con le sue profumazioni e anche con proposte per accessori per i capelli e da Grasse, Fragonard Laboratorio Olfattivo.

"Dal Portogallo con Côte Noire proponiamo varie tipologie in un vaso in vetro con un fiore particolare che si può profumare più volte con una fragranza abbinata" ha aggiunto Giannotti. La location dall’impronta eclettica ed elegante si articola su due piani, il primo verrà dedicato a capi esclusivi di moda femminile con marchi ricercati, Ordito e dal taglio più sartoriale Kontessa che veste la donna dai cappelli alle calzature, accessori moda e borse. Tra le proposte anche un brand internazionale Powder dalla Scozia. Con Numa un’azienda milanese che produce capi senza taglia di facile vestibilità la titolare Giannotti ha imbastito una collaborazione.

"Faremo eventi con le nostre aziende dedicando a ognuna una giornata particolare. Abbiamo già partecipato più volte alle sfilate per Il Volto della Speranza".