Clacsonbeauty da sogno. Il marmo diventa musical

Due serate sold out al Teatro Guglielmi per il musical ‘Senz’ali né gloria’ e standing ovation. Così la Clacsonbeaty ha festeggiato i suoi vent’anni con questo inedito dedicato alla vita dei cavatori durante il ventennio. Sul palco i bravissimi allievi di Maria Corsini hanno strappato sorrisi e lacrime a tutti gli spettatori. Applausi anche per il tenore Massimo Gentili nel ruolo del padrone di cava, e il performer Emiliano Geppetti nei panni del cattivo e cinico Patrizio. Uno spettacolo emozionante, epico ed educativo che ha portato in scena la storica lizzatura del monolite, con una rievocazione abilmente condotta dalla squadra dei lizzatori di Carrara, che hanno collaborato alla realizzazione. Scenografie da colossal: dalla maestosa cava che ha sbalordito all’apertura del sipario con la riquadratura del gigantesco monolite agli interni borghesi, le tipiche cantine, la casa del cavatore, piazze e rifacimenti di case di Colonnata e per finire col porto.

Coreografie dinamiche e acrobatiche, tip tap sui tavoli, sulle botti e sul monolite, voci strepitose nonostante la giovane età degli interpreti e scene che hanno riportato indietro con gli anni. L’ottima regia invece ha aperto riflessioni su tutti i fronti, simpatiche le donne del popolo e il vecchio di cava con le tipiche inflessioni dialettali, ma soprattutto poetici i testi delle canzoni abilmente scritti da Maria Corsini. "Un risultato da veri professionisti – ha detto la senatrice Susanna Campione –, che merita di calcare numerosi teatri importanti, non solo per qualità degli interpreti ma soprattutto per la qualità con cui sono stati affrontati temi cari al territorio apuano". "Sono lieto di aver ospitato questo spettacolo – ha aggiunto il sindaco Francesco Persiani –, e sono sicuro che non riceverò alcuna critica per averlo fatto perché sono stati troppo bravi e hanno reso onore alle nostre tradizioni, d’altronde i ragazzi sono guidati da una direttrice artistica tenace, ma soprattutto molto valida". Entusiasta del tema dedicato a Carrara la sindaca Serena Arrighi, mentre l’assessore regionale Alessandra Nardini ha fatto i complimenti per la difficoltà dei temi affrontati. Insomma uno spettacolo, a detta di tutti, curato nei minimi dettagli grazie alla bravura dei ragazzi e degli inseganti della Clacsonbeauty musical. Maria Corsini per i testi, la regia e le coreografie, Michele Trombella e Simona Fruzzetti per il canto e i cori, Linda Paglini per il tip tap.