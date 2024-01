Città sporca: le proteste : "Servono assunzioni". Martinelli bacchetta

Dopo le numerose proteste dei cittadini per lo stato di degrado della città, anche il consigliere comunale dei 5 Stelle, Matteo Martinelli, interviene sulla sporcizia e le strade da terzo mondo. "È passato oltre un anno dall’ennesimo roboante annuncio dell’amministrazione Arrighi sugli interventi di pulizia straordinaria della città – scrive Martinelli –, ma di risultati concreti neppure l’ombra. L’assessore Carlo Orlandi si era addirittura lasciato andare alle solite parole scomposte ’i grillini hanno sporcato la città, noi la puliremo’. Ma i fatti smentiscono di nuovo le tracotanti affermazioni dell’assessore alle Partecipate, che oltretutto continua ad operare con evidenti invasioni di campo nei settori di competenza di colleghi di giunta, con pessimi risultati. La città è molto più sporca di prima come lamentano cittadini, amministratori di condominio e la Fit-Cisl". Per Martinelli "non si tratta di critiche di parte, ma di osservazioni negative che arrivano da utenti e addetti ai lavori, che puntano il dito su carenze strutturali di organico che non possono essere fronteggiate con il continuo ricorso a straordinari e lavoro interinale". Secondo l’ex vice sindaco "servirebbero un’adeguata pianificazione delle assunzioni e un’attenta definizione delle strategie operative di controllo e presidio del territorio". "Non solo la città è stata ridotta in una condizione pietosa, ma oltretutto sono in calo i numeri della raccolta differenziata – prosegue Martinelli –. Il patrimonio del 60% di raccolta consegnata dall’amministrazione De Pasquale rischia di essere depauperato. Oltretutto corre voce che l’amministrazione abbia dato indicazioni a Nausicaa di liberare alcuni bidoni ad accesso controllato nel centro storico, trasformando Carrara in un porcile, e sono sparite le isole di cortesia del campo scuola, San Marco e Stadio, volute dai 5 Stelle durante le festività. Come se non bastasse, nei giorni del Natale, quando si ha una maggior produzione di carta, hanno fatto saltare la raccolta settimanale. Un disastro continuo perpetrato a spese dei cittadini che non meritano una sindaca ed un servizio di questo livello. Auspichiamo – conclude il consigliere –, che venga dato avvio al progetto sullo spazzamento già definito dall’amministrazione 5 Stelle, che giace da un anno e mezzo nei cassetti di Nausicaa".