Città del marmo: lavoro al centro. Il Festival Cgil tra talk e musica

Porto, marmo, ma anche sanità e fame di lavoro. Questi sono solo alcuni dei temi proposti dalla 21esima edizione della festa della Cgil di Massa Carrara Il lavoro è un bene comune che si è aperta ieri nel quartiere Ca’ Michele. Un’occasione importante di aggregazione e confronto sulle varie questioni che riguardano il Paese e il nostro territorio con la partecipazione di ospiti di caratura nazionale, che avranno modo di discutere di temi importanti a partire dal lavoro: la sanità pubblica, la scuola, la questione femminile ma anche le politiche del governo Meloni.

Dopo i saluti della sindaca Serena Arrighi, la kermesse è proseguita con l’evento clou, In direzione ostinata e contraria: l’importanza di restare umani, con la direttrice di Qn La Nazione Il Resto del Carlino Il Giorno, Agnese Pini, e con Adriano Sofri, giornalista, ex leader del movimento politico Lotta Continua. Ha coordinato Nicola Del Vecchio, segretario generale Cgil provinciale. "Abbiamo allestito un programma molto ricco – afferma Del Vecchio -, una occasione per approfondire tematiche sulle quali siamo costantemente impegnati nella nostra azione sindacale. In quei giorni poi lanceremo anche la raccolta firme che ci vede impegnati assieme a tante associazioni e alle forze politiche che si oppongono alla legge sull’autonomia differenziata". Stasera alle 21 il tema Costruire l’alternativa mettendo al centro il lavoro con Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, Roberto Fico, già presidente della Camera e M5S, Peppe Provenzano, già ministro del Sud e coesione, Daniela Barbaresi della Cgil. Coordina il giornalista Federico Bogazzi.

Domani alle 10 il tema sarà Appalti e sicurezza. Per una contrattazione inclusiva con Gessica Beneforti (segreteria regionale Cgil), Daniele Calosi, segretario generale Fiom Toscana, Fabio Berni (segreteria regionale Cgil), Alessia Gambassi (segretaria regionale Fillea), Paolo Gozzani (Cgil regionale), Stefano Nicoli, segretario generale Filcams. Alle 18,30 l’incontro Per un diverso equilibrio tra ambiente e lavoro, dal marmo alla portualità con Rossano Rossi, segretario Cgil Toscana, Emiliano Fossi, segretario regionale Pd, Dario Danti, segretario regionale Sinistra italiana, Irene Galletti, coordinatrice regionale M5S. Alle 21 sarà presentato il libro Perché guariremo. dai giorni più duri a una nuova idea di salute titolo del libro dell’ospite Roberto Speranza, ex ministro della Salute, Paola Galgani, segreteria regionale Cgil, Serena Spinelli, assessora regionale al Sociale, Rossana Tongiani, coordinatrice Medici Fp-Cgil Asl Nord-Ovest. Coordina Orlando Triacca (dipartimento regionale contrattazione sociale Spi Cgil). Sabato alle 18,30 si parlerà dei Diritti e le libertà delle donne. dalle battaglie femministe al governo Meloni con l’ex ministra della Salute Livia Turco, Alessandra Nardini, assessora regionale alle Pari opportunità, Lara Ghiglione (Cgil), Anna Loretoni, docente della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Coordina: Laura Bacci. Alle 22 il concerto dei Kinnara.

Domenica alle 18 il tema sarà In difesa del sistema sanitario pubblico e universale con Simone Bezzini, assessore regionale alla Sanità, Tania Scacchetti, segretaria generale Spi Cgil nazionale. Coordina Patrizia Bernieri, segretaria Spi Cgil provinciale. Alle 22 il concerto di Ora4 acoustic soul band. Lunedì alle 18,30 Per un lavoro stabile, sicuro, dignitoso e giustamente retribuito: intervista a Maurizio Landini, segretario generale Cgil a cura di Cristiano Marcacci, direttore del Tirreno.

