Cisa pronta a riaprire nel weekend. Oggi il verdetto sul pedaggio gratis: "Lavori di sgombero al termine"

LUNIGIANA

Entro la fine della settimana la SS62 della Cisa riaprirà finalmente al traffico. "Anas si è presa ancora due giorni di tempo ma ritiene con giovedì di terminare i lavori di sgombero e messa in sicurezza" riferisce il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, presente in cantiere. La strada sarà percorribile a senso unico alternato finché non saranno ultimati pure i lavori di posa delle reti paramassi e del terrapieno a valle del versante franoso. È in corso l’operazione di ’disgaggio’ per la messa in sicurezza della scarpata con rimozione delle parti e frammenti più esposti a rischi di distacco e caduta.

"Gli operai Anas hanno lavorato anche di sabato e di domenica - spiega il sindaco - ma stanno operando con una tecnica che purtroppo deve avvenire a mano e non con mezzi meccanici. Per questo, i tempi si sono allungati". Il senso unico alternato, probabilmente già a partire da venerdì, sarà segnalato dalla presenza di new jersey e con apposizione di semaforo semovente: servirà intanto a mitigare il disagio per la popolazione residente e per i lavoratori pendolari e gli studenti che quotidianamente si spostano verso le zone di costa e liguri. Per ridurre ancora i disagi, Valettini ha chiesto ad Anas anche attenzione alle ore di punta con l’abbinamento all’installazione semaforica della presenza di operatori movieri per evitare il formarsi di code ed i rischi conseguenti. Richiesta, questa dei movieri, suffragata dal fatto che le attività lavorative proseguiranno in presenza del traffico veicolare.

Le opere successive per la riapertura dell’intera carreggiata, infatti, prevedono la realizzazione di un terrapieno a valle e reti metalliche di contenimento sulla parete ripulita del versante franoso. No alla riapertura di tutta la carreggiata, dunque, ma via al senso unico alternato: "Ci auguriamo per il minor tempo possibile", dice il sindaco. Intanto, è atteso il verdetto di Salt sulla gratuità dei pedaggi. "Oggi alle 10 - avvisa Valettini - c’è l’incontro che con l’Unione dei Comuni abbiamo richiesto a SALT per la gratuità dei pedaggi futuri ma anche di quelli passati, con decorrenza dal giorno dell’evento".

A questo proposto, l’amministrazione comunale invita chi non ha il Telepass a conservare le ricevute dei transiti autostradali effettuati a causa della frana sulla SS 62. Si procede, dunque, in una corsa concitata contro il tempo per la risoluzione delle criticità: "Ho una lettera di parecchi mesi fa - riferisce il sindaco di Aulla - in cui sottolineavo la precarietà di quella viabilità in previsione delle piogge e delle condizioni meteo avverse facilmente ipotizzabili nella stagione autunnale. Nella lettera si invitava Anas ad avere cura e prudenza". Profittando del cantiere già aperto, Anas ha dato il via in questi giorni anche all’esecuzione dei lavori nella zona sovrastante la curva del Lago dell’Inferno, fissando reti di contenimento per prevenire la caduta massi e mettere in sicurezza l’area. L’amministrazione comunale raccomanda il divieto assoluto di transito: "Qualcuno purtroppo nel fine settimana è transitato con la bici e a piedi, così contravvenendo non solo ai divieti ma anche ai principi minimi di sicurezza".

Michela Carlotti