Circolo filatelico e numismatico, ripartono le attività e gli incontri

Riprende a pieno regime l’attività del Circolo filatelico e numismatico massese grazie alla disponibilità della nuova sede di via Stradella ai Ronchi, dove sono tornati gli incontri di soci e simpatizzanti il mercoledì pomeriggio e la domenica mattina.

Il presidente Roberto Manzuoli ha diramato la convocazione dell’assemblea ordinaria annuale, fissata per domenica 14 aprile alle 10 nella sede. All’ordine del giorno la relazione del presidente sull’attività svolta nel 2023; il bilancio consuntivo 2023; la formazione ed approvazione del bilancio preventivo 2024; l’organizzazione della 47esima Giornata filatelica e numismatica massese prevista per il 6 luglio all’ex colonia Comasca dei Ronchi; varie ed eventuali.

Potranno votare i soci in regola con il pagamento della quota sociale 2023. Chi non avesse ancora pagato potrà farlo in sede prima delle votazioni. Sarà anche possibile versare la quota per il 2024. I soci impossibilitati a partecipare all’assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega scritta, con il limite di una delega per socio partecipante.

Di particolare rilievo l’organizzazione della Giornata filatelica e numismatica massese, unica manifestazione di collezionismo rimasta in provincia e una delle più antiche della Toscana. E’ un ritorno molto atteso dagli appassionati della nostra zona e di quelle limitrofe dopo le due edizioni bloccate dalla pandemia e quella del 2023 annullata per una serie di imprevisti.

La scelta della data di svolgimento dell’edizione 2024 è nuovamente caduta sul periodo estivo per evitare la concomitanza con altri convegni di collezionismo che potrebbe influire sulla presenza di importanti venditori. Il convegno di svolgerà con orario continuato dalle 9 alle 18.30. Sarà in funzione un ufficio postale dotato di annullo speciale celebrativo.