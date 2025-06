Cinema Negrini ’apre’ il Lunigiana Festival

Scatta oggi, al Museo di San Giovanni degli Agostiniani, a Fivizzano, il Lunigiana Cinema Festival, rassegna dedicata a cortometraggi italiani e internazionali che affrontano temi centrali come ambiente, diritti umani e memoria collettiva. Stasera, alle 21.15, nel giardino, sarà presente come ospite il pluripremiato regista, poeta e attivista per i diritti umani Alessandro Negrini (nella foto), già ospite della scorsa edizione del festival con il suo film ’La luna sott’acqua’. Negrini è una delle voci più originali del cinema europeo. Il suo documentario ’Paradiso’, prodotto dalla Bbc e girato a Derry, in Irlanda del Nord, è diventato un piccolo cult internazionale, vincendo oltre 18 premi. Negrini è ideatore, insieme allo storico Angelo D’Orsi, del progetto GazArt-Artisti e intellettuali per Gaza. La sua presenza al festival impreziosisce una serata già ricca, che vedrà la proiezione dei corti finalisti e la premiazione delle sezioni dedicate al tema libero, all’ambiente e ai diritti umani, oltre alla menzione speciale ’Voci del territorio’. Il festival è diretto dal regista Daniele Ceccarini e realizzato dall’associazione Lunae insieme a Oreste Verrini e Virginio Sala di Passi Paesi e Parole, Arci Agogo di Aulla, e al patrocinio di Apuania Film Commission e l’associazione Benetti di Massa.