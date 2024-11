’Cielo di pietra’. Viaggio tra storia e mistero

’Cielo di Pietra - Il mistero di Atlantide’ fa tappa a Carrara. L’ultimo romanzo dello scrittore lunigianese Davide Baroni verrà presentato oggi dalle 17.30 nella Sala Gestri della Biblioteca Civica di Carrara. Un appuntamento patrocinato dal Comune di Carrara e atteso dagli appassionati di storia antica, filosofia e mistero, che fonde letteratura e leggenda sul mito di Atlantide.

La narrazione, che unisce il thriller alla filosofia, riporta il lettore ai Dialoghi di Platone, avventurandosi nelle profonde e oscure acque di Atlantide, l’isola leggendaria la cui esistenza divide studiosi e appassionati da secoli. La trama si sviluppa seguendo le orme di un professore di filosofia e dei suoi instancabili allievi che, partiti dalla Sardegna, giungeranno in Lunigiana alla ricerca dell’Ermocrate, il terzo Dialogo di Platone, in un crescendo di tensione e mistero fino al colpo di scena finale.

"Cielo di Pietra - Il Mistero di Atlantide" non è solo un viaggio tra le pagine della storia antica – spiega Baroni – ma anche un’esplorazione delle scoperte scientifiche più recenti. Tra queste, spicca la teoria di un impatto cosmico che avrebbe distrutto una civiltà avanzata, precedente alla nostra. Questo evento catastrofico, se confermato, riscriverebbe non solo la storia di Atlantide, ma l’intera storia dell’umanità" Davide Baroni, autore nato e cresciuto in Lunigiana, da sempre affascinato dai temi esoterici e dai misteri irrisolti della storia, oggi presenterà il suo romanzo condividendo con il pubblico il suo lavoro di ricerca e l’ispirazione che lo ha condotto a scrivere questa storia ricca e suggestiva. Un appuntamento intrigante, dunque, per chi desidera esplorare l’ignoto e riflettere sul ruolo della memoria storica.

