Ciclovia Tirrenica: appalto per il progetto a Massa Carrara

Sarà lo studio associato KK Architettura di La Spezia a completare la progettazione della pista ciclopedonale Ciclovia Tirrenica nei tratti di Massa e Carrara. La Provincia ha affidato nei giorni scorsi l’incarico per circa 80mila euro e che comprende oltre alla progettazione esecutiva, quella che poi dovrà andare a cara, anche il ruolo di coordinatore sicurezza in fase di progettazione (PSC e CSP), direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva. Il servizio di progettazione esecutiva deve essere svolto entro e non oltre il 30 ottobre, quindi entro a fine mese lo studio deve presentare a Palazzo Ducale il progetto completo della Ciclovia Tirrenica. Il documento a questo punto però dovrebbe contenere anche le modifiche che sono state richieste dal Comune di Massa attraverso il voto del consiglio comunale: una delibera che proponeva alla Provincia di inserire nella progettazione esecutiva alcune previsioni che facevano parte del Piano dell’arenile e dei viali a mare, già bocciato. In particolare le modifiche riguardano i tratti dal viale Roma al pontile caricatore e da qui fino a via Casola così da essere più attinenti al Ru: un’ampia passeggiata a valle del lungo mare, nel tratto compreso tra viale Roma e via Casola, che andrebbe a riqualificare in maniera sostanziale sia il centro di Marina di Massa, mediante l’estensione della zona pedonale, sia la fascia a ridosso dell’arenile e quindi dei coni visuali verso mare. Inoltre deve essere prevista "la traslazione verso monti della rotatoria tra via Casola ed il Lungomare, in modo da consentire la realizzazione del percorso ciclo-pedonale con sezioni adeguate alla funzionalità dell’opera".