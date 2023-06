Ciclista crolla a terra per il caldo Ricoverato al Noa, è gravissimo

Massa Carrara, 26 giugno 2023 – Quando fa caldo, troppo caldo, bisogna sempre stare attenti. Soprattutto se si vuole fare esercizio fisico. Altrimenti si corre il rischio di pagare un prezzo altissimo. E’ quando è accaduto, ieri pomeriggio ad un 57enne, nato nelle Filippine ma da anni residente nella nostra provincia. Era alla Partaccia, a due passi da un noto autolavaggio, era in sella alla sua bicicletta e stava pedalando quando di colpo è crollato sull’asfalto.

I presenti l’hanno subito soccorso. All’inizio pensavano avesse semplicemente perso l’equilibrio, qualcuno ipotizzava un colpo di sole, ma in pochi secondi si sono resi conto che il ciclista stava male, molto male.

Hanno chiamato subito il 118 che ha disposto l’arrivo dell’ambulanza. I tempi del soccorso sono stati rapidi: più o meno 5 minuti e l’ambulanza era sul posto. Ma il poveretto stava malissimo. Il medico che era a bordo dell’ambulanza ne ha immediatamente disposto il trasporto , in codice roso, al Nuovo Ospedale delle Apuane. Al pronto soccorso i medici hanno constata che le condizioni erano disperate.

Ma facciamo un necessario passo indietro. Il ciclista è caduto a terra sotto gli occhi di alcune persone che hanno confermato che era solo. Non è stato spinto a terra da alcuno, tantomeno è stato investito o travolto da qualche auto e/o moto. Purtroppo sembra chiaro che il corpo, affaticato per lo sforzo necessario per pedalare, non ha retto al caldo di questi giorni.

Anche i medici che l’hanno visitato hanno confermato che non ci sono tracce di investimenti: solo il segno lasciato della caduta in terra, null’altro. Adesso il poveretto, che risulta lavorare nell’ambito portuale, è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sarebbero disperate.