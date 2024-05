Ciak si gira... in centro. Scene celebri nelle vie. Tra attori e cosplayers

Un percorso a... tappe nel mondo del cinema, a spasso tra alcune delle scene più amate di sempre che verranno ricreate per un intero pomeriggio – dalle 16 alle 19 – nelle vie e piazze del centro storico. Il tutto ’armati’ di una mappa. Immaginate di passeggiare per Massa ed incontrare Forrest Gump su una panchina, ballare con la musica di Grease o di assistere al momento in cui Hercule Poirot svela l’assassino sull’Orient Express. Questo e molto altro avverrà sabato in occasione di “Ciak! Si Gira”. Con la collaborazione di numerose compagnie teatrali, verranno ricreate le più famose scene dei film in 14 punti cittadini.

"Ci stiamo preparando da mesi con le compagnie teatrali – dice Elisabetta Zanetti presidente del Ccn ’Massa da Vivere’ – e siamo entusiasti. Oltre ai 14 film che verranno ricreati con tanto di scenografia nel centro storico, in piazza Aranci abbiamo realizzato un punto selfie con un attore molto amato... Saranno disponibili per scattarsi le foto i cosplayers di Spider Man, Chucky la bambola assassina, Black Panther e una guardia imperiale di “Guerre Stellari”. L’idea che è quella di una passeggiata insolita dove emozionarsi e ridere con il cinema". Sarà possibile seguire il percorso con una mappa che verrà consegnata davanti al Teatro Guglielmi, e le scene verranno ripetute frequentemente dalle 16 fino alle 19. Si tratta della prima edizione di un’iniziativa gratuita realizzata dai commercianti aderenti al Centro Commerciale Naturale ’Massa da Vivere’. Passeggiando si assisterà al momento iconico della lettera a Savonarola di “Non ci resta che piangere”, alle confessioni di Thelma e Louise, oppure si potrà incontrare una smarrita Audrey Hepurn alla ricerca del suo gatto in “Colazione da Tiffany”. Tante le ambientazioni con gli attori che animeranno “Ciak! Si Gira”, si viaggerà nel tempo con “Elisabeth I” e i “Monty Python e l’Inquisizione Spagnola” e poi la scena finale di “L’Attimo Fuggente” e l’intramontabile “Pinocchio”. Inoltre gli omaggi a due colossal hollywoodiani “Il mago di OZ” e “Via col vento”. “Ciak! Si Gira” è un’iniziativa realizzata dai commercianti associati al Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere con il patrocinio del Comune di Massa e il sostegno di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Camera di Commercio.