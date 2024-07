Ciak, si gira Cine Coop. Serate di film e dibattiti

Al via la seconda edizione di “Cine Coop”, la rassegna cinematografica ideata dal comitato soci Coop di Avenza. Da domani al 31 luglio, ogni mercoledì sera nel parco Ugo La Malfa di via Casola verrà proiettato un film e organizzato un dibattito con le associazioni locali su temi di attualità sociale. Tutte le serate sono gratuite. Si parte domani, alle 21.30, con la proiezione di “AniMare”, cortometraggi per bambini e ragazzi. A seguire, in anteprima, laproiezione del cortometraggio “Il Sonno dei Giganti”, ideato dai Cineamatori delle Apuane. Secondo appuntamento il 17, sempre alle 21.30, per la proiezione del film “Nezouh. Il buco nel cielo” di Soudade Kaadan. Si parlerà poi di guerra e migrazione di popoli con la collaborazione di Arci Massa e Carrara. Il 24 in programma “Una notte di 12 anni” di Álvaro Brechner, prima dell’intervento della sezione Carrara dell’Anpi sulla resistenza e la lotta contro ogni forma di repressione. Il 31 il film “Gamberetti per tutti” di Maxime Govare, Cédric Le Gallo. poi l’Arci Gay Trecento60 e il Centro di Documentazione Aldo Mieli affronteranno il tema dei diritti LGBTQI+ e i valori del Pride. Il festival ‘Cine Coop’ è patrocinato dal Comune di Carrara e vede le collaborazione di Nausicaa Spa e Bebop Communications per il supporto tecnico e audio visivo.