Chirurgia senologica. Il campus a Pontremoli

Un campo scuola per giovani specializzandi sulla chirurgia senologica estetica della durata di tre giorni, si è svolto a Pontremoli alle Stanze del Teatro della Rosa. Organizzato dalla Società italiana di chirurgia plastica col patrocinio del Comune di Pontremoli e diretto dal professor Pier Camillo Parodi, direttore della Cattedra di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica dell’Università degli Studi di Udine, di origine pontremolese, dalla dottoressa Glenda Giorgia Caputo Ammendola e dal dottor Nicola Zingaretti, entrambi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Iscritti al corso 20 professionisti provenienti da tutta Italia, docenti i chirurghi plastici delle chirurgie senologiche toscane, romane e milanesi. I corsisti hanno seguito le lezioni sulla chirurgia estetica mammaria con l’abanalisi delle migliori tecniche attuali. Un tema determinante nella vita di una donna, affrontato non solo con competenza scientifica ma anche emotiva ed umana, mettendo sempre in prima linea, oltre alla salute, anche la componente estetica ed empatica. La ricostruzione mammaria infatti è parte fondamentale della formazione del chirurgo plastico. Non solo la componente ricostruttiva: all’interno delle Breast Unit di ogni ospedale infatti, oncologi, radiologi, radioterapisti, chirurghi senologi e plastici si confrontano quotidianamente per garantire il miglior risultato ad ogni paziente. E questo è stato l’obiettivo anche di questo campus: affrontare l’argomento conferendo allo specializzando le basi sulle discipline che compongono la Breast Unit. Non solo formazione di base, ma anche un momento per annullare le barriere tra docenti e discenti e condividere non solo la scienza ma anche il tempo libero alla scoperta delle bellezze storiche, naturalistiche e enogastroniche del territorio pontremolese.

