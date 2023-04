Chicco Evani si racconta al Mug2: “Non chiamatemi Bubu”

"Giocavo a pallone tutti i giorni, tutto il giorno. Ci passavo le giornate. Non l’ho mai fatto pensando di diventare qualcuno, un grande calciatore, ma solo per passione. Io e il pallone eravamo inseparabili. Io, un ragazzino introverso e di poche parole (esattamente come l’adulto che sono diventato), lui, un amico fidato e sincero. Sono diventato un calciatore sì, o forse calciatore lo sono nato. Perché per quanto ci si possa impegnare, il talento è una cosa innata". Alberico Evani, detto Chicco, nato a Massa il 10 gennaio 1963, è un allenatore ed ex calciatore italiano. Sabatro alle 17 sarà al MUG2, il Museo Ugo Guidi 2 di Massa, per parlare del suo libro ‘Non Chiamatemi Bubu’, edito da Electa Mondadori. A moderare l’incontro sarà Clara Mallegni, direttore del museo, e parteciperà il giornalista Gianluca Tinfena. Durante l’evento verrà presentata la canzone dedicata al Museo MUG2 intrepretata dalle ‘Chitarre Scintillanti’ e dal maestro Massimo Montaldi. Come scrive Arrigo Sacchi nella prefazione "per la prima volta qui, nelle pagine di questo libro, Evani si racconta e si apre come non ha mai fatto. Ripercorre i momenti salienti della sua straordinaria carriera, quasi interamente vissuta nelle fila del Milan...".

Il Mug2, museo Solidale di Massa, nasce dalla collaborazione con l’associazione “Un Cuore un Mondo” per il sostegno e supporto alle famiglie dei bambini cardiopatici, presieduta da Mario Locatelli. Info:;

[email protected]

www.ugoguidi.it