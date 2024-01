Cgil e Anpi guidano la protesta: "Sindaco, non dia la sala a Vannacci"

Marina di Massa (Massa Carrara), 22 gennaio 2024 – La manifestazione contro il libro del generale Roberto Vannacci, che sarà presentato a Villa Cuturi, si farà nello stesso giorno, sabato 27 gennaio, a poche decine di metri di distanza: ritrovo a partire dalle 16 in piazza Betti, a Marina di Massa.

L’iniziativa lanciata dalla Cgil di Massa Carrara tramite il segretario provinciale Nicola Del Vecchio ha ricevuto anche l’adesione ufficiale dell’Anpi, oltre che di associazioni, comitati e forze politiche che appartengono a un ‘mondo contrario’ alle idee espresse dal generale nel suo libro. "Come Anpi ci siamo riconosciuti nella riflessione di Del Vecchio, relativa alla presentazione del libro di Vannacci. La manifestazione del 27 gennaio si svolgerà a Marina di Massa, nel pomeriggio alle 16 e l’Anpi di Massa comunica la sua adesione e partecipazione, condividendo pienamente le argomentazione con le quali che il sindacato l’ha promossa – spiegano gli associati – e anzi invitiamo tutti i cittadini antifascisti a parteciparvi".

Interviene anche Sinistra Italiana nel dibattito con Cesare Valesi, che mette in evidenza come "da quando vige a Msssa questa amministrazione di destra la città ha subito iniziative ed esternazioni di tipo fascista. Nel giorno in cui è in programma a villa Cuturi la presentazione del libro del generale – spiega – le forze antifasciste hanno organizzato in piazza Betti una iniziativa contro lo stesso generale. È necessario, affinché riesca imponente, che tutta la provincia antifascista si unisca da Zeri a Montignoso e partecipi in massa. Speriamo che il sindaco Persiani ci ripensi e non conceda la sala almeno per quel giorno e rifletta prima di autorizzare iniziative del genere".