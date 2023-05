Cgil contro i pregiudizi In difesa della libertà "Da noi tutti ben accolti"

Dopo la formazione sul linguaggio di genere, la Cgil in occasione della ‘Giornata contro le discriminazioni’ ’ ha organizzato una tavola rotonda, un percorso formativo che mira a difendere i diritti sull’orientamento sessuale non solo dei lavoratori, ma di tutta la comunità Lgtbq. Tra i relatori anche l’assessore regionale Alessandra Nardini: "La nostra Regione è stata la prima a scendere in campo contro la discriminazione – ha detto Nardini –, un plauso alla Cgil e al suo segretario Del Vecchio per questa iniziativa. A livello nazionale c’è il rischio di fare un passo indietro verso la legge per le unioni civili, ricordo ancora le immagini esultanti quando è stato bocciato il Ddl Zan in luogo sacro come è il parlamento". Vincent Vallon, il portavoce di ‘Toscana Pride’ ha invece parlato dell’impegno in vista del pride dell’8 luglio a Firenze, e dell’importanza di alleanze larghe per contrastare la discriminazione, mentre Daniela Barbaresi segretaria della Cgil nazionale ha rimarcatoil valore dell’iniziativa.

"Vorremo che questo percorso diventasse un modello da esportare – ha il segretario generale della Cgil Nicola Del Vecchio –. Il nostro impegno va oltre questo appuntamento. Abbiamo iniziato un percorso volto a sensibilizzare rispetto alle differenze di genere a cominciare dal linguaggio e contro gli stereotipi. È importante cambiare le abitudini linguistiche. In tutte le nostre sedi abbiamo attaccato un adesivo per dire che da noi tutti sono i benvenuti. Non si tratta di uno spot, l’adesivo rappresenta il nostro impegno contro ogni discriminazione. La nostra battaglia è innanzitutto una battaglia culturale, urgente e necessaria, perché purtroppo nella società ancora persistono pregiudizi, stereotipi e discriminazioni che talvolta sfociano persino in vere e proprie aggressioni ed episodi di violenza".

Alessandra Poggi