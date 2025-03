Cermec in RetiAmbiente: "Opportunità di sviluppo"

"Il conferimento di Cermec in Asmiu e l’ingresso in RetiAmbiente: un’opportunità per la gestione sostenibile dei rifiuti nella nostra provincia". Il Partito Democratico sostiene convinto il conferimento di Cermec in Asmiu, "un passo strategico che apre la strada all’ingresso nella RetiAmbiente, la società pubblica che gestirà i servizi di smaltimento dei rifiuti per ben 100 Comuni della Toscana. Rappresenta un’opportunità fondamentale per la riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti nel nostro territorio, un miglioramento significativo dei servizi, attraverso una gestione più efficiente e l’introduzione di pratiche sostenibili. In questo modo, la provincia potrà finalmente allinearsi con il resto della Toscana.

Il Pd ritiene cruciale che il nostro Comune "possa far valere la propria posizione all’interno di RetiAmbiente e partecipare attivamente alle scelte strategiche della nuova holding. In qualità di territorio che fornisce una parte rilevante dei servizi, Massa deve essere protagonista nel determinare le politiche future per la gestione dei rifiuti e le relative decisioni operative. Un aspetto che non possiamo trascurare riguarda i lavoratori che, con il passaggio a RetiAmbiente, entreranno a far parte della nuova holding. Sarà fondamentale avviare un processo di integrazione che tuteli e valorizzi la loro professionalità, garantendo la continuità lavorativa e il rispetto dei diritti acquisiti. Il conferimento di Cermec e il successivo ingresso in RetiAmbiente è un’opportunità anche per un’innovazione tecnologica sostenibile. Tra i progetti in discussione c’è la possibilità di realizzare un biodigestore all’impianto di Massa, una soluzione che consentirebbe di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale dei rifiuti e di promuovere una gestione più sostenibile e circolare. Questo passo rappresenterebbe un forte impegno verso l’ambiente e un segnale chiaro di attenzione alle problematiche ecologiche del nostro territorio".

"L’obiettivo finale è creare un sistema più equo, innovativo e in linea con gli standard regionali, che possa portare la nostra comunità a un livello superiore di qualità e sostenibilità. Il Pd – concludono – è impegnato a lavorare per una transizione positiva che coinvolga tutti i soggetti interessati, garantendo i diritti dei lavoratori, una governance trasparente e l’introduzione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per una gestione dei rifiuti sempre più sostenibile".