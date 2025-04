Cermec con il vento in poppa. Porzano resta al vertice . Utili per più di 770mila euro

Cermec: ok al bilancio e confermato Lorenzo Porzano nella carica di amministratore unico. Avanti tutta quindi con la nuova gestione che, forte di numeri confortanti sull’andamento dell’attività, conserva la governance attuale. L’assemblea dei soci di Cermec spa ha infatti approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Con un risultato prima delle imposte di 821.965 euro e un utile di 770.245 euro, il bilancio 2024 interrompe la “serie negativa” degli ultimi anni quando la società aveva dovuto registrare perdite dovute agli esercizi precedenti. "L’assemblea di ieri è stata dunque significativa – si legge in una nota dell’azienda –, anche per altri motivi: è la prima in cui a rappresentare il capitale sociale sedevano non più i Comuni di Carrara e di Massa ma le due rispettive società controllate, RetiAmbiente Carrara e Asmiu Massa".

E’ stata anche la prima assemblea di approvazione di un bilancio avvenuta dopo la chiusura definitiva del concordato preventivo che ha pesato a lungo sull’attività. La stessa assemblea riunitasi ieri ha poi proceduto a nominare l’organo amministrativo che dovrà gestire Cermec Spa nei prossimi tre esercizi. Ha quindi confermato nella carica Lorenzo Porzano che terminava il proprio precedente mandato, al quale era stato chiamato nel gennaio 2023. Il rinnovo dell’amministratore unico, come anche l’approvazione del bilancio, è avvenuta con i voti unanimi dei soci. Immediatamente dopo la chiusura della seduta i documenti che compongono il bilancio sono stati pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale www.cermec.it.