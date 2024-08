Cerca di scavalcare il cancello di casa, ma una punta di ferro si conficca nella gamba e lei finisce a testa in giù

Massa, 15 agosto 2024 – Una ragazza di 19 anni è rimasta appesa al cancello di casa con uno spunzone conficcato in una gamba ed è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza stava rientrando a casa alle 6 del mattino e avendo trovato il cancello elettrico senza corrente e, quindi, non riuscendo a entrare, ha deciso di scavalcare ma è scivolata e una freccia ornamentale del cancello si è conficcata in una gamba all'altezza del ginocchio. La situazione si è ulteriormente aggravata poiché, nella caduta, la ragazza si è capovolta a testa in giù, sospesa e agganciata per la gamba. Le urla hanno svegliato la madre, la quale è accorda a sorreggerla e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è subito arrivata un' ambulanza, i vigili del fuoco e in seguito l'automedica. I vigili del fuoco di sono sostituiti alla madre e hanno iniziato a tagliare la parte del cancello in cui era appesa e incastrata la ragazza. Dopo le prime cure sul posto, col ferro ancora nella gamba, la ragazza è stata trasportata al NOA, scortata dai vigili del fuoco i quali, nel pronto soccorso e dietro richiesta del personale sanitario, hanno continuato le operazioni di taglio del pezzo del cancello, in modo da renderne possibile la sua estrazione. Con estrema precisione e delicatezza sono riusciti nel loro intento, nel frattempo un equipe di medici ha proceduto a sedare e intubare la ragazza per prepararla alla successiva operazione chirurgica.