Centrodestra ufficializza Santini: "Giovane con molta voglia di fare"

Sarà Michael Santini, trentenne laureato in giurisprudenza, il candidato sindaco per il centrodestra a Fivizzano alle elezioni comunali di giugno: l’accordo è infine arrivato e sarà lui a sfidare Gianluigi Giannetti.

La conferma porta la firma dei segretari provinciali di tutte le forze politiche del centro destra: Marco Guidi (Fratelli d’Italia), Nicola Pieruccini (Lega), Lorenzo Pascucci (Noi moderati) e Gianenrico Spediacci (Forza Italia). "Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Michael Santini come candidato sindaco per Fivizzano. Santini – spiegano i 4 segretari – che nonostante la giovane età ha già alle spalle grande esperienza sia politica che nel sociale. Come centrodestra abbiamo deciso di puntare su un giovane con molta voglia di fare". Pascucci, Guidi, Pieruccini e Spediacci hanno voluto inoltre sottolineare l’importanza di un centro destra unito. "La ritrovata unità del centro destra continua anche dopo le provinciali, perché uniti possiamo puntare a qualsiasi risultato", hanno tenuto a precisare. Michael Santini, che compirà 30 anni il prossimo 21 dicembre, è nato a Massa ma è cresciuto a Equi Terme. Nel 2019 si è laureato in Giurisprudenza e dal 2022 ricopre il ruolo di funzionario addetto all’ufficio del processo nel Tribunale di La Spezia. Nonostante la giovane età ha già alle spalle una significativa carriera politica. Nel 2019 si candidò nella lista civica “Alternativa per il futuro”, sostenendo la candidatura a sindaco di Alessandro Domenichelli. Allora ottenne 308 preferenze e per pochi voti non riuscì ad entrare nel nuovo consiglio comunale. Il centrodestra punta quindi su un giovane con molta voglia di fare ed è ora al lavoro per preparare la lista dei candidati consiglieri.