Centro storico, sporcizia e degrado. Rimedi e suggerimenti del Pd

Città sporca: il Pd corre ai ripari. Il circolo di Carrara centro di via Groppini ha deciso di mettere un freno al dilagare di degrado che investe strade e piazze. Così dopo un incontro con l’amministratore di Retiambiente, Fabrizio Volpi, il segretario Luciano Morotti ha deciso di mettere qualche toppa a un problema che affligge tutti i cittadini imponendo un necessario cambio dipasso. Prevedendo la necessità di "un diverso approccio che riporti gli addetti ad eseguire interventi dettagliati", il circolo del Pd auspica nella collaborazione dei cittadini "primo passo verso una presa di coscienza collettiva che porterà a comportamenti virtuosi".

"Sarà necessario – si legge in una nota – individuare un luogo per il conferimento di piccoli ingombranti". Fra le criticità, la non attenta vuotatura dei cassonetti e fra i suggerimenti una maggiore presenza della polizia urbana che ha potere deterrente anche sui comportamenti dei proprietari di cani e l’inefficacia della pulizia con le macchine spazzatrici. Volpi ha convenuto che "la scelta dei cassonetti intelligenti della precedente amministrazione, pur se meritevole per i risparmi di cui la collettività potrebbe beneficiare, non sia stata preceduta da una campagna di sensibilizzazione e così non ha avuto l’effetto sperato. In via sperimentale, saranno organizzate modifiche al sistema di raccolta, dove esiste già il porta a porta, con il reinserimento di bidoni per la raccolta differenziata in due zone della città, oltre all’inserimento di figure che mantengano il decoro e aiutino il cittadino nelle zone suddette. "Si sta valutando la previsione del turno di lavoro anche pomeridiano per aumentare, dove necessario, lo svuotamento dei bidoni mattina e pomeriggio. Altra criticità, sulla quale è intenzione intervenire, è la Ricicleria, che ha bisogno di più spazio e serve almeno un’altra postazione che possa servire meglio il centro città e i paesi a monte. Sarà fondamentale migliorare da subito l’organizzazione aziendale, con attenzione al personale, per ristabilire un clima di partecipazione agli obiettivi, migliorare il rapporto con l’utenza e far capire l’importanza che ha differenziare il rifiuto in maniera corretta, non solo per l’ambiente, ma anche per il ritorno economico di ogni famiglia". Il Pd ha accolto con attenzione gli intenti e sarà attento osservatore dei fatti che dovranno necessariamente seguire per far sì che il centro storico diventi veramente un luogo pulito ed in cui sia piacevole vivere.